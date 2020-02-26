"Тампа-Бэй" проиграла, несмотря на 30 гол Кучерова в сезоне

"Тампа-Бэй" уступила "Торонто" несмотря на гол Никиты Кучерова. Два очка Никиты Гусева принесли победу "Нью-Джерси" в матче против "Детройта". "Даллас", благодаря голкиперу Антону Худобину и нападающему Денису Гурьянову, смог переиграть "Каролину".

В регулярном чемпионате НХЛ сыграны очередные матчи. "Тампа-Бэй" принимала "Торонто" и потерпела третье поражение подряд. Матч завершился со счетом 4:3 в пользу "кленовых листьев".

В составе "молний" один из голов на счету лидера команды Никиты Кучерова. После передачи Стивена Стэмкоса он нанес неотразимый для вратаря бросок. Не слишком удачно сыграл голкипер "молний" Андрей Василевский, отразивший всего 19 бросков из 23.

Кучеров достиг отметки в 30 шайб в пятый раз в карьере. На один раз больше это удавалось сделать лишь двоим - Стэмкосу и Мартену Сан-Луи. В нынешнем сезона на счету российского форварда "молний" стало уже 76 очков.

"Даллас", благодаря голу и передаче Дениса Гурьянова, а также 40 отраженных броскам Антона Худобина, переиграл "Каролину" - 4:1.

Гол и передача Никиты Гусева помогли "Нью-Джерси" обыграть "Детройт" - 4:1.