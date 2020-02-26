В посольстве РФ напомнили о правилах въезда в центр Лондона для дипломатов

Дипломаты всех стран, работающие в Великобритании, освобождены от уплаты налогов и пошлин, в том числе сборов за въезд в центр Лондона. Об этом исключении, предусмотренном Венской конвенций, напомнили в посольстве РФ, комментируя слухи о якобы имеющейся задолженности.

"Посольство со всей ответственностью относится к обязательству уважать законы и правила страны пребывания, как того требует Венская конвенция о дипломатических сношениях. Это в особенности касается правил дорожного движения, включая соблюдение режима парковки въезда в места, где установлены ограничения", - подчеркнули в дипмиссии.

При этом в посольстве напомнили, что та же конвенция предусматривает для дипломатических миссий ряд изъятий, необходимых для надлежащего выполнения их функций, среди которых освобождение от уплаты установленных в стране пребывания "налогов, сборов и пошлин, личных и имущественных, государственных, районных и муниципальных".

Как подчеркнули в российском диппредставительстве, это касается всех иностранных посольств, потому они и отказываются платить этот налог на въезд как противоречащий Венской конвенции.

И если Лондон хочет предъявлять претензии, их стоило бы направить не вв адрес России, а в США, которые являются лидером по размеру задолженности.