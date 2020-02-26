Новости

В Тюмени назовут лучшие проекты благоустройства малых городов 21:34
МИД РФ призвал отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран 21:33
В посольстве РФ напомнили о правилах въезда в центр Лондона для дипломатов 21:12
Евгения Павлова выиграла золото в суперспринте на ЧЕ в "Раубичах" 20:57
"Роскино" создаст Индустриальный совет для развития отрасли за рубежом 20:37
Кроссоверы Subaru отзывают в России из-за проблем с ремнями безопасности 20:31
В Новгородской области бывшей узнице концлагеря отказали в жилье 20:27
Названы темы VI Ялтинского международного экономического форума 20:19
В Шереметьево экстренно сел самолет Москва - Пермь 20:05
Первый случай коронавируса зафиксирован в Северной Македонии 19:50
В Перми на Масленице в детском саду включили песню про алкоголь 19:28
Песков: Путин поддержал дату голосования по поправкам в Конституцию 19:27
В Крыму показали рассекреченные рисунки первого Керченского моста 19:19
В Петербурге предотвратили загадочное похищение частного детектива 19:08
Депутата горсовета Евпатории и его помощницу задержали за вымогательство 19:01
Путин оценил идею прописать в законе индексирование потребительской корзины 18:57
В Южной Корее зафиксировали рекордный рост зараженных COVID-19 за день 18:46
Путин одобрил проведение голосования по Конституции 22 апреля 18:45
В России предложили ввести детские сим-карты с блоком на взрослые сайты 18:44
Российская биатлонистка Павлова выиграла суперспринт на ЧЕ 18:44
Арестованы подростки, планировавшие нападение на школу в Саратове 18:33
Белорусский лыжник Бочарников выиграл суперспринт в "Раубичах" 18:23
Российские биатлонисты не попали в тройку в суперспринте на ЧЕ 18:23
Минск: Минздрав не рекомендует посещать Республику Корея и Иран 18:16
Исследование: Болгары все меньше доверяют своим властям 18:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
26.02.2020 21:12
Рубрика: В мире

В посольстве РФ напомнили о правилах въезда в центр Лондона для дипломатов

Текст: Юрий Когалов

Дипломаты всех стран, работающие в Великобритании, освобождены от уплаты налогов и пошлин, в том числе сборов за въезд в центр Лондона. Об этом исключении, предусмотренном Венской конвенций, напомнили в посольстве РФ, комментируя слухи о якобы имеющейся задолженности.

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
Крымский депутат призвал Великобританию избавить от ига свои колонии

"Посольство со всей ответственностью относится к обязательству уважать законы и правила страны пребывания, как того требует Венская конвенция о дипломатических сношениях. Это в особенности касается правил дорожного движения, включая соблюдение режима парковки въезда в места, где установлены ограничения", - подчеркнули в дипмиссии.

Фото: iStock
Британские власти закроют границу для дешевой рабочей силы

При этом в посольстве напомнили, что та же конвенция предусматривает для дипломатических миссий ряд изъятий, необходимых для надлежащего выполнения их функций, среди которых освобождение от уплаты установленных в стране пребывания "налогов, сборов и пошлин, личных и имущественных, государственных, районных и муниципальных".

Как подчеркнули в российском диппредставительстве, это касается всех иностранных посольств, потому они и отказываются платить этот налог на въезд как противоречащий Венской конвенции.

И если Лондон хочет предъявлять претензии, их стоило бы направить не вв адрес России, а в США, которые являются лидером по размеру задолженности.

В мире Европа Великобритания

Главное сегодня

В РФ могут усилить ответственность за несоблюдение карантина по COVID-19
Лавров: Попытки сделать СССР виновником Второй мировой бесперспективны
Совфед одобрил смягчение наказания за демонстрацию нацистской символики
Рособрнадзор начнет использовать искусственный интеллект при проверке ЕГЭ
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
В мире
В мире
США изменяют правила выдачи грин-карт
Здоровье
Здоровье
Китай разработал вакцину против коронавируса