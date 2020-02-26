В США открылся магазин без касс

В американском городе Сиэтл компания Amazon открыла продуктовый супермаркет, в котором нет кассовых аппаратов и очередей, а покупатели обслуживают себя сами. В торговых залах общей площадью 715 кв. м. предлагается свыше пяти тысяч товаров, включаю фрукты, выпечку, мясо, свежеприготовленные блюда навынос, а также органические продукты питания.

Продукты привозятся несколько раз в неделю в индивидуальной упаковке. Ассортимент Amazon Go Grocery мало чем отличается от любого крупного супермаркета. Главная особенность магазина от Amazona - сложная система, которая сочетает алгоритмы глубокого обучения, компьютерного зрения, а также массу различных датчиков. Процесс покупки происходит следующим образом: покупатель заходит в магазин, сканирует QR-код через мобильное приложение и выходит. Оплата совершается автоматически.

Для того, чтобы отследить покупки, в потолок вмонтированы камеры, которые в режиме реального времени следят, что именно и в каком количестве взял покупатель. Возвращенные обратно на полку продукты система не учитывает. Единственным исключением является секция с алкоголем - здесь дежурит работник, требующий предъявить удостоверение личности.

Напомним, что первый экспериментальный магазин Amazon открыла еще в 2016 году, но подобные магазины работали в режиме тестирования - там могли совершать покупки только сотрудники компании. А гипермаркет в Сиэтле стал первым магазином Amazon для всех желающих.