Распоряжение правительства Чеченской Республики от 25 февраля 2020 года № 100-р "Об утверждении Плана организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения на территории Чеченской Республики новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV"

Во исполнение распоряжения Правительства Чеченской Республики от 6 февраля 2020 года № 56-р "О создании оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Чеченской Республики" и в целях предупреждения завоза и распространения на территории Чеченской Республики новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV:
1. Утвердить прилагаемый План организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению
завоза и распространения на территории Чеченской Республики новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель М.М.Хучиев
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