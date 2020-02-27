Распоряжение правительства Чеченской Республики от 25 февраля 2020 года № 100-р "Об утверждении Плана организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения на территории Чеченской Республики новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV"

Во исполнение распоряжения Правительства Чеченской Республики от 6 февраля 2020 года № 56-р "О создании оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Чеченской Республики" и в целях предупреждения завоза и распространения на территории Чеченской Республики новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV:

1. Утвердить прилагаемый План организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению

завоза и распространения на территории Чеченской Республики новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель М.М.Хучиев







