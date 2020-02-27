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27.02.2020 16:15
Рубрика: Общество

Найдена гигантская река исчезнувшей Гондваны

Текст: Денис Передельский
Фото: Sara Moron / The University of Sydney / Science in Public Фото: Sara Moron / The University of Sydney / Science in Public
Фото: Sara Moron / The University of Sydney / Science in Public

В Австралии геологи изучили кристаллы циркона, которые называют "геологическими часами", и по ним обнаружили "призрачные" следы гигантской реки протяженностью более 4000 километров, которая пересекала древний исчезнувший континент Гондвана.

Полностью исследование было опубликовано в авторитетном журнале Geology, а коротко о нем рассказывает Science in Public. Геологи изучали предполагаемые дельты древних рек, чтобы найти новые источники ископаемого топлива.

Другой задачей было изучение поведения речных систем с течением длительного времени. Это важные знания, поскольку две трети крупных городов мира расположены в прибрежных дельтах.

Фото: Professor Chris Clarkson of the University of Queensland
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Геологи изучили крошечные кристаллы, называемые цирконами. Эти минералы содержат информацию об изменениях, происходивших в прошлом. Поэтому их называют "геологическими часами". В результате ученым удалось найти и проследить маршрут гигантского древнего водотока.

Это была огромная река, которая пока остается безымянной. Установлено, что ее протяженность превышала 4000 километров. Ее исток, судя по всему, находился в Восточной Антарктиде, а протекала она вплоть до современного города Брум в отдаленном районе Кимберли на западе Австралии.

По мнению ученых, эта река существовала на протяжении примерно 200 миллионов лет. Это делает ее одним из десяти главных долгожителей среди рек Земли. Она протекала по территории Гондваны - древнего суперконтинента, существовавшего в тот период времени, когда Австралия и Антарктида были единым целым.

Вопрос о том, когда эта река исчезла, остается открытым. Но ученые предполагают, что еще 250 миллионов лет назад она была полноводной.

"Когда горы прекратили формироваться и разрушаться, эта река пересохла, оставив после себя свою "дельту" - толстый слой отложений там, где она впадала в древний океан, - говорит ведущий автор исследования Сара Морон из Сиднейского университета. - Сейчас в этой дельте находятся большие залежи ископаемых видов топлива".

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