Минобороны опубликовало видео в честь Дня Сил специальных операций

В честь Дня Сил специальных операций Минобороны России опубликовало видео, на котором демонстрируются тренировки и операции бойцов спецназа.

Часть кадров сделана с помощью экшен-камер, входящих в состав экипировки "Ратник", и у зрителей появляется возможность увидеть действия от первого лица.

В видеоролике, продолжительностью более минуты, можно увидеть применение военнослужащими гранатометов, минометов и ручных противотанковых ракетных комплексов. Судя по ландшафту, действия групп ССО происходит на Ближнем Востоке.

Напомним, что День ССО был учрежден в 2015 году. "Вежливые люди" выполняют ответственные задачи в Сирии. К примеру, весной 2017 года группа из 16 человек, корректировавшая авиаудары близ Алеппо, приняла бой с тремя сотнями боевиков. Старший группы стал Героем России, трое офицеров награждены орденами. Всего за годы существования подразделения 13 бойцов Сил специальных операций стали Героями России.