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Найдена актриса на роль Старлинг в продолжении "Молчания ягнят"

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    27.02.2020, 14:49
Текст:   Олег Усков

Давайте сразу начнем тут с конца и немедля, не томя, ответим на главный вопрос: Кларисса Старлинг в не так давно анонсированном "сольнике" агента Старлинг "Кларисса" - по-прежнему белая.

Фото: kinopoisk.ru
Спилберг отказался снимать пятую часть "Индианы Джонса"

Как передает Variety, на ведущую роль в шоу CBS утверждена 32-летняя австралийская актриса и модель Ребекка Бридс ("Милые обманщицы", "Первородные").

Сериал расскажет о том, что произошло после событий "Молчания" с агентом ФБР, которую, напомним, ранее сыграли Джоди Фостер ("Оскар") и Джулианна Мур.

Сюжет сериала, заявленного как процедурал (т.е. шоу о расследованиях), стартует через год после финала фильма.

Кларисса возвращается в Вашингтон и продолжает свои исследования и труды по деанону серийных убийц, маньяков и прочих пасмурных личностей. Параллельно ловко лавируя в мире столичных интриг.

Шоу занимаются Алекс Куртцман и Дженни Люмет, активно работающие, в частности, во вселенной "Звездного пути".

По остальному касту и датам сведений еще нет - сериал находится на стадии препродакшн.

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