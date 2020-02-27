Неприступный Крым: глава ВМС Украины признал мощь Черноморского флота

Украинский адмирал посетовал на перевооружение Черноморского флота России.

Главком ВМС Украины Игорь Воронченко на форуме Age of Crimea выразил обеспокоенность усилением Черноморского флота РФ. Запись его выступления опубликована в Сети.

Адмирал посетовал, что ситуация в Черноморском регионе остается нестабильной, надежды на ее стабилизацию пока нет. За последние шесть лет Россия перевооружила весь корабельный состав ЧМ флота.

"Вместо 29 кораблей - 42, из них 12 являются носителями ракетного оружия. Суммарный залп сегодня ракетами "Калибр" составляет 72 пуска, а если считать и Каспийскую флотилию, и береговой компонент - комплексы "Бастион" и "Бал", - то он составляет примерно 120 ракет", - подсчитал Игорь Воронченко.

Помимо этого, здесь базируются семь подводных лодок. Шесть из них, признал главком ВМСУ, являются "современными и очень эффективными".

Наконец, усилен флот и "мощным авиационным компонентом", констатировал адмирал. Он представлен всеми типами авиации: бомбардировочная, штурмовая, истребительная, разведывательная и противолодочная.