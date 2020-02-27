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27.02.2020,  
10:41
Текст:  Олег Корякин (Казань)

Очень опасны: генсека НАТО встревожили новые российские ракеты

Генеральный секретарь НАТО считает новые российские ракеты серьезной угрозой.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
Новые ракеты России и Китая вывели из игры аэродромы НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг дал интервью немецкому изданию Spiegel. Его перевод опубликовал портал ИноСМИ.

Одна из центральных тем беседы - дисбаланс между Москвой и Западом, вызванный тем, что Россия приняла на вооружение крылатые и гиперзвуковые ракеты, способные нести ядерный заряд.

"Новые российские ракеты очень опасны. Они мобильны, их легко спрятать, они способны долететь до европейских городов за очень короткое время", - заявил Йенс Столтенберг.

Глава Североатлантического альянса подчеркнул, что сдерживание России должно быть убедительным.

"…мы должны приспособиться к новым условиям - в данном случае к новому российскому оружию. Кроме того, мы намерены усилить процесс разоружения и контроля над вооружениями", - пояснил он.

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