Красноярский авиаполк получит ракеты "Кинжал" до 2024 года

Истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31 Канского полка, дислоцирующегося в Красноярском крае, оснастят гиперзвуковыми ракетными комплексами "Кинжал".

Перевооружат полк до 2024 года, сообщил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин. Об этом сообщает "Интерфакс". Истребители-перехватчики с "Кинжалами" уже несут боевое дежурство в Южном военном округе.

"РГ" чуть раньше сообщала о том, что география применения гиперзвуковой ракеты авиационного базирования "Кинжал" будет расширяться. Сейчас ее носителем является сверхзвуковой самолет МиГ-31К. В перспективе "Кинжалом" планируется оснастить дальние ракетоносцы Ту-22М3 и истребитель пятого поколения Су-57. Кстати, авиационный комплекс "Кинжал" испытали в разных климатических условиях, в том числе и в Арктике.

"Кинжал" - российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Предназначен для поражения как стационарных объектов, так и надводных кораблей.

МиГ-31 - двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Уничтожает воздушные объекты на разных высотах, в сложных погодных условиях.