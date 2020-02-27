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27.02.2020,  
15:08
Текст:  Светлана Цыганкова

Красноярский авиаполк получит ракеты "Кинжал" до 2024 года

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости
Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31 Канского полка, дислоцирующегося в Красноярском крае, оснастят гиперзвуковыми ракетными комплексами "Кинжал".

Фото: U.S. Department of Defense/Wikimedia.org
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Перевооружат полк до 2024 года, сообщил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин. Об этом сообщает "Интерфакс". Истребители-перехватчики с "Кинжалами" уже несут боевое дежурство в Южном военном округе.

"РГ" чуть раньше сообщала о том, что география применения гиперзвуковой ракеты авиационного базирования "Кинжал" будет расширяться. Сейчас ее носителем является сверхзвуковой самолет МиГ-31К. В перспективе "Кинжалом" планируется оснастить дальние ракетоносцы Ту-22М3 и истребитель пятого поколения Су-57. Кстати, авиационный комплекс "Кинжал" испытали в разных климатических условиях, в том числе и в Арктике.

"Кинжал" - российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Предназначен для поражения как стационарных объектов, так и надводных кораблей.

МиГ-31 - двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Уничтожает воздушные объекты на разных высотах, в сложных погодных условиях.

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