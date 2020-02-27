СМИ: Гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля

Новейшая гиперзвуковая ракета "Циркон", разработанная в России, впервые была запущена с корабля.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах Северо-Западного федерального округа, ракету запустили в январе. В качестве морского носителя при этом использовался фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков".

Запуск был произведен в акватории Баренцева моря. Также сообщается, что наземная цель размещалась на военном полигоне на Северном Урале.

Появилась информация о дальности этого полета ракеты. Она оказалась больше 500 километров. Также стало известно, что в 2020 году испытания "Циркона" продолжатся.

В частности, сообщается о том, что испытательная программа не ограничится только "Адмиралом Горшковым". Новую ракету будут запускать и с атомных субмарин. Пока официального подтверждения прошедших испытаний не поступало.

Ранее стало известно, что "Циркон" может развивать скорость до 9 Махов. При этом ракета способна поражать надводные и наземные цели на расстоянии более тысячи километров. По данным из открытых источников, длина ракеты составляет 8 - 10 метров, а вес боевой части - 300-400 килограммов.