Советскую радиостанцию нашли при раскопках древнеримской виллы в Германии

В лесу Хамбах под Кельном археологи из Рейнландской региональной ассоциации при раскопках древнеримской виллы обнаружили тайник времен холодной войны. В герметично закрытой коробке из металла находилась советская цифровая радиостанция Р-394КМ "Стриж".

Archaeologists looking for a Roman villa in western Germany unearthed a Soviet spy radio—manufactured in 1987—that had been sealed in a metal box and hidden just a few miles away from a nuclear research center and military air base. https://t.co/HLi7mlNFSR pic.twitter.com/JPQSWv02vt — Archaeology Magazine (@archaeologymag) February 24, 2020

Находка была сделана в августе 2019 года, но обнародовать информацию ученые решились только сейчас.

"Все в коробке было тщательно упаковано в оберточную бумагу - это радио "фабричной свежести", - заявил изданию Live Science археолог Эрих Классен.

Ученые установили, что Р-394КМ была изготовлена в СССР в 1987 году и состояла на вооружении стран Варшавского договора. По мнению археологов, радиостанция могла использоваться для передачи секретных донесений в Советский Союз о ядерном исследовательском центре в Юлихе или военной авиабазе в Нервенихе, где до 1995 года размещались американские ядерные ракеты Pershing-2. В пользу данной версии говорит месторасположение тайника - он находился на равноудаленном расстоянии (около 10 километров) от стратегических объектов. Поскольку "Стриж" сохранился в первозданном состоянии, предполагается, что радиостанция не использовалась по назначению.

По данным Crypto Museum, радиостанция предназначена для работы в диапазоне частот от 1,3 до 13,5 мегагерца и имеет дальность действия передатчика около 1 200 километров. Модель отличает цифровая система обмена сообщениями, которые отправлялись в кодированном виде группами по пять цифр. В зависимости от режима, можно было посылать от 12 до 167 групп цифр в минуту.

В найденный комплект также входили наушники, пояс с дополнительными батареями, зарядное устройство, ручной генератор, антенна, телескопическая мачта, отвертка и набор запасных частей.

Радиостанция выставлена в музее LVR-Landes в Бонне, где будет экспонироваться до 29 марта.