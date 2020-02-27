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27.02.2020,  
10:53
Текст:  Николай Грищенко

Советскую радиостанцию нашли при раскопках древнеримской виллы в Германии

В лесу Хамбах под Кельном археологи из Рейнландской региональной ассоциации при раскопках древнеримской виллы обнаружили тайник времен холодной войны. В герметично закрытой коробке из металла находилась советская цифровая радиостанция Р-394КМ "Стриж".

Находка была сделана в августе 2019 года, но обнародовать информацию ученые решились только сейчас.

"Все в коробке было тщательно упаковано в оберточную бумагу - это радио "фабричной свежести", - заявил изданию Live Science археолог Эрих Классен.

Фото: Минобороны РФ
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Ученые установили, что Р-394КМ была изготовлена в СССР в 1987 году и состояла на вооружении стран Варшавского договора. По мнению археологов, радиостанция могла использоваться для передачи секретных донесений в Советский Союз о ядерном исследовательском центре в Юлихе или военной авиабазе в Нервенихе, где до 1995 года размещались американские ядерные ракеты Pershing-2. В пользу данной версии говорит месторасположение тайника - он находился на равноудаленном расстоянии (около 10 километров) от стратегических объектов. Поскольку "Стриж" сохранился в первозданном состоянии, предполагается, что радиостанция не использовалась по назначению.

По данным Crypto Museum, радиостанция предназначена для работы в диапазоне частот от 1,3 до 13,5 мегагерца и имеет дальность действия передатчика около 1 200 километров. Модель отличает цифровая система обмена сообщениями, которые отправлялись в кодированном виде группами по пять цифр. В зависимости от режима, можно было посылать от 12 до 167 групп цифр в минуту.

В найденный комплект также входили наушники, пояс с дополнительными батареями, зарядное устройство, ручной генератор, антенна, телескопическая мачта, отвертка и набор запасных частей.

Радиостанция выставлена в музее LVR-Landes в Бонне, где будет экспонироваться до 29 марта.

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