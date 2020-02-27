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27.02.2020,  
10:09
Текст:  Антон Валагин

Стратегическая авиация РФ показала свое оружие

В Сети появились фото самолетов дальней авиации ВКС России: стратегических ракетоносцев Ту-95 и Ту-160, дальнего Ту-22М, - с полным комплектом вооружения, красиво разложенного и расставленного по бетону аэродрома.

Фото: U.S. Department of Defense/Wikimedia.org
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Надо отметить, что на снимках представлены самые современные образцы: как самолетов, так и боеприпасов. Стратегический ракетоносец Ту-160 запечатлен с дюжиной дальних крылатых ракет Х-101 на транспортных тележках. Это полный боекомплект самолета - по шесть ракет в двух барабанных пусковых установках. Сзади находится резервный набор из 12 советских стратегических ракет Х-55 - они также входят в арсенал самолета.

Ту-95 представлен в новейшей модификации МСМ - ее можно узнать по пилонам под крыльями для подвески восьми Х-101. Еще шесть Х-55 заряжаются в фюзеляжную пусковую установку. Таким образом Ту-95МЧС может нести 14 крылатых ракет - на 2 больше, чем Ту-160.

Арсенал Ту-22М представлен бомбами разного калибра: от 250-килограммовых - их самолет может взять аж 69, - до полуторатонных. Общая бомбовая нагрузка самолета 24 тонны, а основное его вооружение - дальние крылатые ракеты Х-22, предназначенные для уничтожения авианосцев.

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Фото: Moukrim Said / wikimedia.org
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