"Вежливые люди": 27 февраля отмечается День Сил специальных операций

В канун праздника, который отмечается всего шестой раз, вышел сборник "Солдаты необъявленных войн". Поскольку Силы специальных операций - одни из самых засекреченных армейских подразделений во всех странах, книгу можно считать настоящим подарком всем, кто интересуется армией.

Надо отдать должное довольно большому авторскому коллективу, который смог под руководством директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова собрать, проанализировать и опубликовать обширный, во многом уникальный материал.

В России Силы специальных операций стали формировать гораздо позже других стран. Тому есть несколько причин - объективных и субъективных. Впрочем, основу ССО составили кадровые офицеры сецназа ГРУ, история которого, в свою очередь, измеряется десятилетиями. Так что создавались они не на пустом месте и опираются на прочный фундамент.

Надо отметить, что многие весьма влиятельные военачальники сначала не понимали, зачем такие силы вообще нужны. Так что путь становления отечественных ССО не был усеян розами. Зато когда они показали, на что способны, оценили это не только те, кто относился к ним скептически у нас, но и зарубежные коллеги-спецназовцы, многие из которых имели боевой опыт.

Триумфом отечественных ССО стало обеспечение мирного воссоединения Крыма с Российской Федерацией в феврале-марте 2014 года. И год спустя появился новый военный праздник - День Сил специальных операций. Утвержден он был специальным Указом президента РФ № 103 от 26.02.2015 года.

Не лишне напомнить, что шесть лет назад вооруженные люди с закрытыми лицами, облаченные в красивую и очень современную экипировку, действовали в Крыму строго в рамках законности, в том числе международного права. А еще их отличала непривычная для военных людей вежливость. С тех пор словосочетание вежливые люди стало синонимом тех, кто удостоился чести служить в ССО.

Вообще, Силы специальных операций создавались для выполнения самых сложных задач в любой точке планеты. Отличие их, предположим, от "Альфы" и "Вымпела" в том, что это не отдельные группы высоких профессионалов, а мощные армейские силы таких же профессионалов.

Открыто российские спецсилы применялись лишь один раз - в Крыму шесть лет назад. Некоторые источники, правда, утверждают, что наши спецбойцы работали и против пиратов в районе Сомали, и в других неспокойных регионах. Сейчас, что практически секретом не является, зона их интереса - Ближний Восток, прежде всего - Сирия. Там они действуют против различных террористических организаций.

Когда-нибудь подробности их операций в необъявленной и очень жестокой войне на Ближнем Востоке, наверное, будут раскрыты.

Зато в книге "Солдаты необъявленных войн" можно найти весьма любопытные материалы о том, как строится работа сил специальных операций в армиях шестнадцати стран. Многие из которых активно участвуют в международных антитеррористических операциях, в том числе, на Ближнем Востоке.

Предисловие к книге написал генерал-лейтенант Александр Матовников. С 22 января 2020 года, согласно указу президента РФ, он является заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками. А в период с 2015 по 2018 год командовал Силами специальных операций Вооруженных Сил России.

Александр Матовников отмечает, почему именно в настоящее время резко возрастает "потребность в силах специальных операций как специфическом вооруженном государственном инструменте, работающем на грани невоенных и военных методов и решений в условиях политических ограничений вооруженных действий". По его словам, "материалы данной работы дают наглядную картину того, что силы специальных операций изначально создавались в различных странах, как правило, для решения узкого круга задач (контртерроризм, борьбы с повстанцами или, наоборот, поддержка "дружественных" повстанческих движений), а к настоящему времени превратились в важнейший ресурс современной государственной оборонной политики".

По мнению одного из бывших руководителей отечественных ССО, книга "Солдаты необъявленных войн" интересна как широким читателям, так и тем, чьи судьбы в той или иной мере связаны с силами специальных операций.

Открывается книга подробным описанием ССО Австралии. Кому-то может показаться странным, но армия далекой страны кенгуру активно участвует во всех военных мероприятия НАТО, особенно, если в них задействованы вооруженные силы США, Канада и Великобритания. Австралийцы повоевали в Афганистане и Ираке, накопив там немалый опыт. Сегодня ССО этой страны - одни из самых боеспособных в мире.

Стоит обратить внимание на спецсилы Иордании. Эта страна находится почти в эпицентре современного ближневосточного конфликта. И активное участие сил специальных операций Иордании в нем - вопрос очень короткого времени. По мнению авторов книги, "ССО Иордании имеют заслуженно высокую репутацию, в их лице международный терроризм и радикальный исламизм обрели серьезного противника".

"Солдаты необъявленных войн" издана при финансовой поддержке "Рособоронэкспорта", что неудивительно. Вне сомнения, книгу переведут и прочитают во всех странах, о ССО которых идет речь. А "Рособоронэкспорт" является ведущим поставщиком на мировом рынке вооружений боевой техники и экипировки именно специального назначения. По мнению экспертов, российское спецвооружение - одно из самых привлекательных по ряду параметров. И о том, кто его продвигает, лишний раз не грех и напомнить.