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27 февраля 2020 г.

Постановление правительства Вологодской области от 25 февраля 2020 года № 148 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Вологодской области за IV квартал 2019 года"

Дата подписания 25 февраля 2020 г.
Опубликован 27 февраля 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", законом области от 5 июня 2013 года № 3077-ОЗ "О прожиточном минимуме в Вологодской области" Правительство области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Вологодской области за IV квартал 2019 года в расчете на душу населения - 10 691 рубль, для трудоспособного населения - 11 659 рублей, пенсионеров - 8 910 рублей, детей - 10 490 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

По поручению Губернатора области первый заместитель Губернатора области, председатель Правительства области А.В.Кольцов


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