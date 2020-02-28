Актриса-трансгендер Камила Мария Консепсьон покончила с собой в 28 лет

28-летняя Камила Мария Консепсьон, латиноамериканская женщина-трансгендер, активистка на этом фронте, борец за права, актриса и сценарист, покончила с собой.

Об этом передает Variety, не конкретизируя обстоятельств смерти. Которая наступила 21 февраля.

Коллеги скорбят в соцсетях, Netflix тоже очень скорбит. Все вспоминают Консепсьон как яркого и отважного человека с мужественной, но женственной позицией.

Уточнено, что Консепсьон работала над двумя сериалами Netflix - Gentefied и более известным постапокалиптическим "Рассветом" (Daybreak), закрытым после одного сезона.