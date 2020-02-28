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Актриса-трансгендер Камила Мария Консепсьон покончила с собой в 28 лет

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    28.02.2020, 13:48
Текст:   Олег Усков

28-летняя Камила Мария Консепсьон, латиноамериканская женщина-трансгендер, активистка на этом фронте, борец за права, актриса и сценарист, покончила с собой.

Об этом передает Variety, не конкретизируя обстоятельств смерти. Которая наступила 21 февраля.

Коллеги скорбят в соцсетях, Netflix тоже очень скорбит. Все вспоминают Консепсьон как яркого и отважного человека с мужественной, но женственной позицией.

Уточнено, что Консепсьон работала над двумя сериалами Netflix - Gentefied и более известным постапокалиптическим "Рассветом" (Daybreak), закрытым после одного сезона.

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