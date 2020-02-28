На следующей неделе, в первые дни весны, Петровский Пассаж станет похож на огромную оранжерею: с 3 по 9 марта здесь развернется традиционный цветочный базар.

Фото: пресс-служба

Разноцветные тюльпаны, желтая мимоза, фиолетовые ирисы, белоснежная сирень, нарциссы, анемоны, амариллисы, гиацинты - все они вместе создают в воздухе непередаваемый весенний аромат.

Готовые букеты, срезанные цветы в огромных ведрах с водой, комнатные растения в горшках, стопки плетеных корзин и рулонов всевозможной упаковочной бумаги, улыбчивые цветочницы в синих фартучках и соломенных шляпках-канотье - это прекрасное место для предпраздничного променада, а заодно возможность найти подарок к 8 марта.

Фото: пресс-служба

В эти дни в Петровском Пассаже все желающие смогут взять персональные уроки флористов и составить собственный̆ оригинальный̆ букет. Гостей цветочного базара традиционно ждет специальное предложение: большой праздничный букет из 27 тюльпанов всего за 990 рублей.