Традиционный весенний цветочный базар в Петровском Пассаже с 3 по 9 марта
На следующей неделе, в первые дни весны, Петровский Пассаж станет похож на огромную оранжерею: с 3 по 9 марта здесь развернется традиционный цветочный базар.
Разноцветные тюльпаны, желтая мимоза, фиолетовые ирисы, белоснежная сирень, нарциссы, анемоны, амариллисы, гиацинты - все они вместе создают в воздухе непередаваемый весенний аромат.
Готовые букеты, срезанные цветы в огромных ведрах с водой, комнатные растения в горшках, стопки плетеных корзин и рулонов всевозможной упаковочной бумаги, улыбчивые цветочницы в синих фартучках и соломенных шляпках-канотье - это прекрасное место для предпраздничного променада, а заодно возможность найти подарок к 8 марта.
В эти дни в Петровском Пассаже все желающие смогут взять персональные уроки флористов и составить собственный̆ оригинальный̆ букет. Гостей цветочного базара традиционно ждет специальное предложение: большой праздничный букет из 27 тюльпанов всего за 990 рублей.