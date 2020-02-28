Важно, чтобы письма бойца родным, письма и посылки бойцам, которые огромным потоком идут со всех концов страны, не задерживались по вине работников связи. Каждое такое письмо, каждая такая посылка именем отцов и матерей, братьев и сестер, родных и знакомых, именем всего советского народа вливают новые силы в бойца, вдохновляют его на новые подвиги...

"Правда" за 18 августа 1941 года

Адрес

С начала войны письма на фронт отправлялись на номер полевой почты, номер воинской части и фамилию, имя, отчество адресата.

С 5 сентября 1942 года открытое наименование части было заменено условным номером.

С 6 февраля 1943 года по приказу Наркома обороны были введены пятизначные номера полевых почт и отправления адресовались только на этот номер и фамилию, имя, отчество адресата.

Запрещалось указывать место дислокации части, ее действительное наименование, а также воинское звание, должность и специальность адресата.

Виды почтовых отправлений

Солдатский треугольник - самый массовый вид отправлений. Мелко исписанные и сложенные втрое бумажные листы решали вопрос острой нехватки конвертов.

Почтовая карточка (адресная часть, почтовые отметки и иллюстрация находятся на одной стороне, а вторая полностью предназначена для письма) и открытки (одна сторона заполнена иллюстрацией, а на второй справа помещается адресная часть, а слева - место для письма).

Письмо-секретка.

Секретка - большой лист бумаги (формата А5), который складывается пополам так, что снаружи находятся адресная часть, пометки и иллюстрация, а внутри - место для текста.

Иллюстрированный конверт.

Почтовый лист полевой почты.

Посылка из тыла на фронт, а с декабря 1944 года - и с фронта в тыл.

ПРИКАЗ

N 0409

26 декабря 1944 г.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА И ДОСТАВКИ ПОСЫЛОК ОТ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ, СЕРЖАНТОВ, ОФИЦЕРОВ И ГЕНЕРАЛОВ ДЕЙСТВУЮЩИХ ФРОНТОВ В ТЫЛ СТРАНЫ

Государственный Комитет Обороны

Государственный Комитет Обороны постановлениями за N 7054 от 1 декабря 1944 г. и за N 7192с от 23 декабря 1944 г. разрешил хорошо исполняющим службу красноармейцам, лицам сержантского и офицерского состава, а также генералам действующих фронтов отправку личных посылок на дом.

Отправка посылок может производиться не более одного раза в месяц в размерах: для рядового и сержантского состава - 5 кг, для офицерского - 10 кг и для генералов - 16 кг.

Во исполнение этих постановлений Государственного Комитета Обороны - приказываю:

1. С 1 января 1945 года в военно-почтовых станциях открыть прием личных посылок от красноармейцев, сержантов, офицеров частей, соединений и учреждений, а также от генералов действующих фронтов Красной Армии для отправки в тыл страны.

2. Посылки из подразделений и частей на военно-почтовых станциях принимать от отправителей (красноармейцы, сержанты и офицеры) только при наличии в каждом случае разрешения командира части, соединения или руководителя соответствующего военного учреждения.

3. Прием воинских посылок от красноармейцев и сержантского состава производить бесплатно. От офицерского состава и генералов взимать за пересылку посылок по 2 рубля за килограмм [...]1

Доставка

Каждая весточка с фронта преодолевала следующий путь:

1. Почтальон воинской части ежедневно вынимал письма бойцов из почтового ящика.

2. Относил их на военно-почтовую станцию.

3. Здесь письма обрабатывали календарными штемпелями, закладывали в мешки и отправляли на военно-почтовую базу армии.

4. На базе письма сортировали по направлениям.

5. Отсортированная корреспонденция передавалась на военно-почтовый сортировочный пункт для рассылки по адресам.

Письма из тыла проходили обратный путь от почтового отделения до полевой почтовой станции, откуда почтальон разносил их по адресатам, в том числе на передовую.

Военная цензура

В самом начале войны Государственный Комитет Обороны в целях сохранения государственных тайн был вынужден ввести военную цензуру.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N ГКО-37 сс

от 6 июля 1941 года

О МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

Государственный Комитет Обороны

В связи с военной обстановкой в стране, в целях пресечения разглашения государственных и военных тайн и недопущения распространения через почтово-телеграфную связь всякого рода антисоветских, провокационно-клеветнических и иных сообщений, направленных во вред государственным интересам Советского Союза, Государственный Комитет Обороны Союза ССР постановляет [...]

а) запретить сообщение в письмах и телеграммах каких-либо сведений военного, экономического или политического характера, оглашение которых может нанести ущерб государству;

б) запретить всем почтовым учреждениям прием и посылку почтовых открыток с видами и наклеенными фотографиями, писем со шрифтом для слепых, кроссвордами, шахматными заданиями и т. д.; [...]

д) установить, что письма не должны превышать четырех страниц формата почтовой бумаги.

2. Обязать Народный Комиссариат Государственной Безопасности СССР организовать стопроцентный просмотр писем и телеграмм, идущих из прифронтовой полосы, для чего разрешить НКГБ СССР соответственно увеличить штат политконтролеров.

3. В областях, объявленных на военном положении, ввести военную цензуру на все входящие и исходящие почтово-телеграфные отправления.

Осуществление военной цензуры возложить на органы НКГБ и Третьих Управлений НКО и НКВМФ. На вскрытых и просмотренных документах ставить штамп "Просмотрено военной цензурой" [...]2

Постановление ГКО от 6 июля 1941 года.

ЦИФРЫ

Из спецсообщения отделения военной цензуры 62-й армии в Особый отдел НКВД Сталинградского фронта "О перлюстрации красноармейской почты" 2 августа 1942 г.

"С 15 июля по 1 августа с/г отделением военной цензуры 62-й армии просмотрено 67 380 писем.

Большинство - 64 392 письма - бытового характера, положительных - 1333, отрицательных - 125, изъято - 93, что к общему числу писем составляет 0,1%.

Многие письма отражают здоровое политико-моральное состояние личного состава частей армии, высокий дух патриотизма, преданность Родине и готовность вести борьбу с фашизмом до полного разгрома немецкой армии"3

1. РГВА. Ф. 4. Оп. 11. Д. 78. Л. 491-498.

2. РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 1. Л. 127-128.

3. ЦА ФСБ РФ. Ф. 40. Оп. 22. Д. 101. Л. 63-64.