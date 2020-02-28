Как в Великую Отечественную покупали продукты

"При поздней советской власти "високосный год" был довольно важным мифологическим понятием. Была группа "Високосный год", был такой роман, если не ошибаюсь, какого-то советского писателя, да и вообще..." О лишнем дне в году размышляет журналист, писатель и издатель Борис Минаев
8 марта 1942 года около 22.30 командующий 16-й армией Западного фронта Константин Рокоссовский зашел в помещение штаба, чтобы подписать документы. Склонился над сидевшим за столом начштаба Михаилом Малининым. В этот момент прямо за окном разорвался снаряд, осколок влетел в комнату - и попал в спину Рокоссовского
"Пишу письмо у землянки, а снаряды с визгом пролетают, наверно сегодня или завтра займем позицию. Может это письмо последнее. Наше направление где стоим - Сталинградское". Строчки из писем солдата Ивана Орлова, не вернувшегося с войны, высечены на мемориале в Мышкине
"Война окончена. У многих есть горе, убиты мужья, сыновья, отцы. Я уцелел. Не далек тот день, когда я опять вернусь домой. Правда, слишком много в мои года прибавилось седых волос...". Окопную правду войны много лет собирает в поселковом музее воспитательница детского сада