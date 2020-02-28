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28 февраля 2020 г. 16:50
Общество
Видео: Артем Локалов, Елизавета Совцова, Ольга Чагадаева (кандидат исторических наук)

Карточки, мешочники, спекулянты

Как в Великую Отечественную покупали продукты
Новое видео "Родины" в цикле "Документы Победы".
Темы дня:
#СССР
#Великая Отечественная война
Константин Рокоссовский: Ваш Костя - старый воин...
Завтра в номере О войне

КОНСТАНТИН РОКОССОВСКИЙ: ВАШ КОСТЯ - СТАРЫЙ ВОИН...

8 марта 1942 года около 22.30 командующий 16-й армией Западного фронта Константин Рокоссовский зашел в помещение штаба, чтобы подписать документы. Склонился над сидевшим за столом начштаба Михаилом Малининым. В этот момент прямо за окном разорвался снаряд, осколок влетел в комнату - и попал в спину Рокоссовского

"Надо с хлебом и солью проводить день ангела около Сталинграда..."
17:57 История

"НАДО С ХЛЕБОМ И СОЛЬЮ ПРОВОДИТЬ ДЕНЬ АНГЕЛА ОКОЛО СТАЛИНГРАДА..."

"Пишу письмо у землянки, а снаряды с визгом пролетают, наверно сегодня или завтра займем позицию. Может это письмо последнее. Наше направление где стоим - Сталинградское". Строчки из писем солдата Ивана Орлова, не вернувшегося с войны, высечены на мемориале в Мышкине

"Пишу на днище котелка, с которого только что пообедал..."
17:55 История

"ПИШУ НА ДНИЩЕ КОТЕЛКА, С КОТОРОГО ТОЛЬКО ЧТО ПООБЕДАЛ..."

"Война окончена. У многих есть горе, убиты мужья, сыновья, отцы. Я уцелел. Не далек тот день, когда я опять вернусь домой. Правда, слишком много в мои года прибавилось седых волос...". Окопную правду войны много лет собирает в поселковом музее воспитательница детского сада

#журнал Родина