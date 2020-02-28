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28.02.2020 12:06

Логистический учебный класс открылся на Свердловской детской железной дороге

На Свердловской детской железной дороге (ДЖД) в Екатеринбурге создан первый на сети ОАО "РЖД" учебный логистический класс. Основная идея проекта - привлечь внимание школьников к профессиям терминально-логистической сферы.
Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"
Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

На открытии нового класса начальник СвЖД Иван Колесников отметил, что в условиях конкурентного рынка, когда традиционные подходы к перевозке перестают работать, необходимо развивать комплексные транспортно-логистические услуги. - Мир предполагает многофакторность, и это влечет за собой новые требования к специалистам логистической сферы. Наш учебный кабинет - это ответ на вызовы современного мира, и наше преимущество в борьбе за таланты, - подчеркнул начальник СвЖД.

Юные логисты будут изучать историю развития терминально-логистического бизнеса, средства механизации и виды погрузо-разгрузочной техники, а также основные профессии, участвующие в производственном процессе. Кабинет для занятий оснащен современными интерактивными тренажерами, которые совмещают учебный материал с элементами игры. Например, в игре "Грузовой терминал" участник может выбрать роль клиента, менеджера-логиста, руководителя погрузки или руководителя выгрузки в пункте доставки груза и таким образом познакомиться с технологией работы.

Попрактиковаться в управлении погрузо-разгрузочной техникой воспитанники ДЖД смогут на специальных тренажерах. Интерактивный комплекс по погрузке и выгрузке контейнеров (тренажер контейнерного перегружателя) позволяет отрабатывать навыки в условиях, максимально приближенных к реальным. Тренажер машиниста козлового крана имитирует кабину и систему управления настоящего крана.

Курс обучения по программе терминально-логистического комплекса рассчитан на 84 часа, более половины из них отведено практике на терминалах и грузовых дворах ОАО "РЖД" и компаний-партнеров.

Кстати

Свердловская детская железная дорога является центром дополнительного обучения и профориентации школьников. На ДЖД занимаются 1600 детей в возрасте от 10 до 16 лет. Курс обучения рассчитан на 4 и 6 лет. С октября по май ребята изучают теорию, а летом проходят производственную практику на малой магистрали в ЦПКиО им. Маяковского. Под руководством опытных наставников они выполняют обязанности машинистов и их помощников, дежурных по станции, осмотрщиков вагонов, дежурных по переезду, проводников, диспетчеров и др.

Пресс-релиз предоставлен Службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

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