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28.02.2020 18:41
Рубрика: Спорт

"Матч ТВ" покажет фильм о судьбе бобслеистки Ирины Скворцовой

Текст: Сергей Сокольский

Бывшая бобслеистка Ирина Скворцова станет героем очередного выпуска документального цикла "Жизнь после спорта" на телеканале "Матч ТВ".

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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23 ноября 2009 года 19-летняя спортсменка в результате столкновения на тренировочных заездах в немецком Кенигзее получила тяжелейшие травмы, которые повлекли за собой десятки операций. Скворцова месяц провела в коме, врачи говорили, что она больше не сможет ходить. О том, как происшествие 10-летней давности навсегда изменило ее судьбу, что помогло девушке найти мотивацию жить дальше, - предстоящий фильм.

"Человек способен достичь многого, если он верен себе и своим целям. Мы намного сильнее, чем мы думаем! В 21 год я начала жизнь с чистого листа. Я знаю, каково быть на грани. Но сейчас у меня все хорошо. И в будущем будет еще лучше! Никогда не сомневайтесь в себе, каждый день повторяйте: я смогу", - говорит Ирина Скворцова.

Премьера фильма состоится на телеканале "Матч ТВ" в 20:55.

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