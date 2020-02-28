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28.02.2020 13:37
Рубрика: Власть

Мишустин пообещал строго спрашивать за несвоевременную подготовку нормативных актов

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал строго спрашивать с министерств и ведомств за несвоевременную подготовку подзаконных нормативных актов.
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

О проблемах в нормотворчестве на встрече главы правительства с руководством Совета Федерации говорил председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. В прошлом году, по его данным, количество непринятых в срок документов выросло на 20 процентов. "Их не 20, не 30 не 100. Их 511, - подчеркнул он. - Это 65 процентов от всего объема подзаконных актов, которые должны были быть приняты федеральными органами исполнительной власти, правительством во исполнение принятых парламентом федеральных законов".

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Периодически парламент переносит сроки вступления отдельных законов. В качестве крайней меры, предупредил сенатор, он может отклонять законопроекты без подготовленных нормативных актов, чтобы включать принципиальные вопросы в текст самого документа.

Председатель правительства согласился, что ситуация с разработкой нормативных актов недопустимая. "Ну как так, когда принимаются законопроекты и годами фактически не принимаются нормативные акты, особенно ведомственные? Может, тогда и не нужно было принимать такой закон?" - возмутился он.

- Необходимо эту работу кардинально поправить, - заявил Мишустин. - И дело не в базе данных, а в принципиальном подходе. Когда задумывается тот или иной законопроект, уже нужно планировать проекты соответствующих нормативных актов.

Премьер пообещал серьезно заниматься этим вопросом вместе с вице-премьером, главой аппарата правительства Дмитрием Григоренко. Сейчас 393 проекта нормативных актов находятся на особом контроле. Министерствам и ведомствам будет поручено разобраться с ними, и если что-то не требуются, снимать с контроля, принимать решение на уровне парламента. "За все остальное будем строго спрашивать", - заверил Михаил Мишустин.

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