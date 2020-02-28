Мишустин пообещал строго спрашивать за несвоевременную подготовку нормативных актов

Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал строго спрашивать с министерств и ведомств за несвоевременную подготовку подзаконных нормативных актов.

О проблемах в нормотворчестве на встрече главы правительства с руководством Совета Федерации говорил председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. В прошлом году, по его данным, количество непринятых в срок документов выросло на 20 процентов. "Их не 20, не 30 не 100. Их 511, - подчеркнул он. - Это 65 процентов от всего объема подзаконных актов, которые должны были быть приняты федеральными органами исполнительной власти, правительством во исполнение принятых парламентом федеральных законов".

Периодически парламент переносит сроки вступления отдельных законов. В качестве крайней меры, предупредил сенатор, он может отклонять законопроекты без подготовленных нормативных актов, чтобы включать принципиальные вопросы в текст самого документа.

Председатель правительства согласился, что ситуация с разработкой нормативных актов недопустимая. "Ну как так, когда принимаются законопроекты и годами фактически не принимаются нормативные акты, особенно ведомственные? Может, тогда и не нужно было принимать такой закон?" - возмутился он.

- Необходимо эту работу кардинально поправить, - заявил Мишустин. - И дело не в базе данных, а в принципиальном подходе. Когда задумывается тот или иной законопроект, уже нужно планировать проекты соответствующих нормативных актов.

Премьер пообещал серьезно заниматься этим вопросом вместе с вице-премьером, главой аппарата правительства Дмитрием Григоренко. Сейчас 393 проекта нормативных актов находятся на особом контроле. Министерствам и ведомствам будет поручено разобраться с ними, и если что-то не требуются, снимать с контроля, принимать решение на уровне парламента. "За все остальное будем строго спрашивать", - заверил Михаил Мишустин.