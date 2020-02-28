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28.02.2020 13:17
Рубрика: Власть

На Северном флоте появилась новая дивизия ПВО

Текст: Александр Степанов
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В Арктике, на Северном флоте, сформирована еще одна дивизия ПВО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на заседании коллегии Минобороны. По его словам, сейчас совершенствуется система противовоздушной обороны российского сегмента Арктического региона.

Фото: Ильдус Гилязутдинов/ РИА Новости
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Министр подчеркнул, что Северный морской путь находится под надежной защитой.

"Ежегодно силы и войска Северного флота отрабатывают межвидовое взаимодействие с подразделениями и частями ВДВ, ВКС и Сил специальных операций при обороне важных промышленных объектов и защите экономических интересов России в Арктической зоне", - сказал Шойгу.

Он отметил, что в Арктическом регионе заложен надежный фундамент для создания военной инфраструктуры. "На островах арктических архипелагов построены не имеющие аналогов в мире административно-жилые комплексы, в которых военнослужащие несут боевую службу, боевое дежурство на ротационной основе", -отметил глава военного ведомства.

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