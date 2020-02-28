Opel расширит гамму комплектаций выпускаемой в Калуге Zafira Life

Со 2 марта Opel расширит гамму комплектаций выпускаемого в Калуге микроавтобуса Zafira Life. До сих пор машина выпускалась только в максимальной комплектации Cosmo L с удлиненным кузовом, с марта линейку дополнят варианты Innovation M и Innovation L, первый имеет стандартный кузов, второй - удлиненный.

Версия Innovation вне зависимости от выбранной длины кузова имеет следующий набор штатного оборудования: бортовой компьютер, ксеноновые фары, передние противотуманные фары с освещением поворота, электрорегулировка и обогрев наружных зеркал (с функцией складывания), подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, кондиционер для задних пассажиров, датчики парковки, камера заднего вида, система мониторинга "слепых" зон, бесключевой доступ в салон, кнопочное зажигание, системы помощи при старте на подъеме, предпусковой подогреватель Webasto.

Стоимость версии Innovation: 2 549 900 (M) и 2 599 900 рублей (L). Opel Zafira Life в любом оснащении оборудован 2-литровым турбодизелем (2.0HDi) на 150 л.с. и 6-ти ступенчатой автоматической коробкой передач.

Салон автомобиля имеет шесть, семь или восемь мест в зависимости от выбранной компоновки и длины кузова.

Новые комплектации будут доступны к заказу у всех 11 дилеров Opel в 8 российских городах, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Рязань, Тюмень и Ставрополь.

Фото: Пресс-служба Opel.