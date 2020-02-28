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28-летняя актриса София Петрова экстренно госпитализирована в Москве

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    28.02.2020, 17:50
Текст:   Олег Усков
Фото: РИА Новости/ Алексей Сухоруков Фото: РИА Новости/ Алексей Сухоруков
Фото: РИА Новости/ Алексей Сухоруков

Российская актриса София Петрова была экстренно госпитализирована после того, как потеряла сознание в Московском художественном театре имени Чехова.

Об этом сообщил Пятый канал, уточняя: предварительный диагноз Софии - коллапс, острая форма сердечно-сосудистой недостаточности.

Петрова задействована в постановках "Женитьба Бальзаминова", "Женитба" и "Маленький принц".

Девушка - студентка третьего курса мастерской Молоткова по специальности "актерское искусство".

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