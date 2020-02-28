Липецкая область вошла в тройку регионов с низкой детской смертностью

Липецкая область улучшила показатели по выполнению нацпроекта "Здравоохранение", снизив до минимума уровень детской и младенческой смертности. Позитивные статистические данные были озвучены на XXII конгрессе педиатров России, который завершился в Москве.

По итогам минувшего года в Липецкой области зафиксирован самый низкий показатель смертности детей в возрасте от 0 до 4 лет и от 0 до 17 лет. Уровень младенческой смертности в регионе также один из самых низких в России - по этому показателю область разделила третье место с Ленинградской областью.

Положительных изменений в демографической ситуации удалось достичь благодаря комплексной работе, проделанной в данном направлении. Так, в регионе модернизировали службу материнства и детства: приобрели медицинское оборудование для выхаживания новорожденных в Липецком областном перинатальном центре и областной детской больнице.

Была усовершенствована система дистанционного наблюдения за будущими мамами, что позволило на 60 процентов снизить число осложнений при беременности, на 33 процента - сократить количество преждевременных родов. Помимо этого, 90 процентов пациенток с высокой группой риска рожают в областном перинатальном центре. Доля детей, родившихся с экстремально низкой массой тела, снизилась вдвое.

В нынешнем году более 200 миллионов рублей из регионального бюджета направят на реконструкцию старого здания областного перинатального центра, где разместится областная женская консультация. Это позволит вывести на новый уровень оказание медицинской помощи беременным женщинам. Кроме того, в реконструированном корпусе перинатального центра планируется создание отделения медико-генетической консультации, лаборатории перинатальной диагностики, центра репродуктивного здоровья, отделения репродуктивной гинекологии.

Продолжится обновление материально-технической базы медицинских учреждений. В 2020 году детские поликлиники региона получат новое оборудование и будут соответствовать базовым критериям новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Будет продолжено обучение врачей-неонатологов, акушеров-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов на базе федеральных клинических центров.

- Развитие сферы здравоохранения, улучшение качества медицинской помощи, сокращение дефицита медицинских кадров - одни из важнейших задач, стоящих перед областной властью, - уверен глава региона Игорь Артамонов.