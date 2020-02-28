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28.02.2020 13:46
Проект: В регионах

Липецкие поликлиники станут "бережливыми"

В нынешнем году принципы бережливого управления будут внедрены во всех поликлиниках и поликлинических отделениях Липецкой области, прозвучало на коллегии управления здравоохранения региона, где медики подвели итоги работы за минувший год.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Бережливые технологии уже успешно применяются в пяти областных стационарах. В результате время ожидания врачебного осмотра в приемном отделении сократилось в 2,5 раза, выросла эффективность работы операционного блока.

В некоторых поликлиниках время ожидания в очереди у регистратуры сократилось в 2,8 раза, пребывания в поликлинике в целом - в 1,8 раза, дозвона в регистратуру - в шесть раз, а ожидания пациентом приема врача - в два раза.

Фото: Администрация Липецкой области
Первый "губернаторский миллион" вручил сегодня Игорь Артамонов

Глава региона Игорь Артамонов называет приоритетом заботу о здоровье людей, повышение уровня и качества медицинского обслуживания населения, совершенствование системы здравоохранения. Именно поэтому в области продолжат работать над укреплением материально-технической базы больниц и поликлиник.

Инвестиции в это направление уже показали эффективность. Так, благодаря совершенствованию медицинского обслуживания сосудистых больных и обновление оборудования кардиологической службы удалось на 8 процентов сократить смертность от болезней системы кровообращения.

Создание двух центров амбулаторной онкологической помощи позволило тысячам липчан выявить новообразования на ранней стадии и успешно победить болезнь. До 2024 года в регионе откроются еще четыре таких учреждения.

Положительные результаты достигнуты и в сфере организации службы материнства и детства. В регионе сложился самый низкий уровень детской смертности в России, значительно снизилась и младенческая смертность.

За последние три года удалось практически на четверть сократить число абортов. По мнению медиков, большую роль в этом сыграли консультации психолога, которые помогают женщинам отказаться от искусственного прерывания беременности.

Под особым контролем областной власти вопрос сокращения смертности от причин, связанных с употреблением алкоголя. В целом по региону этот показатель уже уменьшился на 13 процентов, и эта работа будет продолжена.

Напомним, что Липецкая область остается единственным в Центральной России регионом, где принята такая мера поддержки медиков как "губернаторский миллион". Инициатива главы региона Игоря Артамонова о выплате 1 миллиона рублей в качестве "подъемных" для врачей дефицитных специальностей, устроившихся на работу в Липецкой области впервые, позволила привлечь свыше десятка квалифицированных докторов.

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