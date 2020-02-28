Начальник отдела пенсионного обеспечения МВД арестована на два месяца

Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и выбрал арест на два месяца в качестве меры пресечения начальнику отдела пенсионного обеспечения МВД Светлане Алешиной. Она подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщили ТАСС в суде.

В декабре стало известно, что в Москве прошли обыски по делу о госконтракте между МВД и "Центральным страховым обществом". Ущерб оценивался в 13 миллиардов рублей. Сообщалось, что в ходе расследования допросили руководителя департамента материального и технического обеспечения МВД России генерала Виталия Сидоренко и полковника Светлану Алешину, начальника отдела пенсионного обеспечения МВД.

Однако официальный представитель МВД Ирина Волк тогда выступила с опровержением данной информации.