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В Москве обезврежена банда, возглавляемая "актером культовых фильмов"

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    28.02.2020, 18:15
Текст:   Олег Усков

Столичная полиция задержала банду аферистов, которую возглавлял бывший актер. Имя злоумышленника не названо. Уточнено лишь, что он "снялся в эпизодических ролях в нескольких культовых фильмах прошлых лет". В каких именно - также не указано.

Фото: РИА Новости/ Алексей Сухоруков
28-летняя актриса София Петрова экстренно госпитализирована в Москве

Как передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк, бандиты "похищали недвижимость и денежные накопления "недавно умерших состоятельных москвичей".

При этом одним из важных условий афер являлось то обстоятельство, что покойные были одинокими - без наследников.

Получив от сообщников необходимую информацию - о смерти жертвы, злоумышленники проникали в жилища покойных и забирали оттуда документы на право собственности. После чего другие участники преступной группировки оформляли документы, "подтверждающие их родственные связи с умершим". Дабы далее в судебном порядке приобретать права на недвижимость и банковские счета, описала схему Волк.

По ее словам, у предполагаемого организатора банды обнаружено два десятка комплектов документов умерших людей, в том числе их паспорта. Всё это приобщено к делу.

Как дополняет "Интерфакс", возможный лидер группы в момент задержания "заблокировал входную дверь квартиры и попытался уничтожить улики".

В настоящее время выясняется, сколько именно квартир и денежных средств преступникам удалось похитить - по данным представителя МВД, только с одного из счетов преступники вывели через мобильный банкинг около двух миллионов рублей.

Четверо фигурантов дела взяты под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ - "Мошенничество".

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