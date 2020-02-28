В Москве пройдет образовательный интенсив для волонтеров

Столичный ресурсный центр "Мосволонтер" разработал обновленную образовательную программу для волонтеров "Включайся!". Первые занятия пройдут 29 февраля и 1 марта на базе Московского политехнического университета, рассказала заммэра города Наталья Сергунина.

"Программа рассчитана на начинающих волонтеров и тех, кто только открывает для себя добровольчество, - цитирует ее официальный сайт мэрии. - Первыми слушателями обновленного курса станут около 150 человек, входящие в состав волонтерского корпуса 75-летия Победы. Занятия пройдут в формате двухдневного интенсива с мастер-классами и лекциями".

Провести занятия в выходные решили специально для удобства слушателей. Добровольцам расскажут о нюансах волонтерской работы, профессиональной этике, правилах взаимодействия с пожилыми людьми и многом другом.