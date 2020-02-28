В Подмосковье избили бывшую участницу шоу "Дом-2"

В Московской области избили участницу телешоу "Дом-2", 23-летнюю Ксению Кижаеву, сообщает KP.Ru.

Пострадавшая сама обратилась в центральную городскую больницу Звенигорода с серьезными травмами лица. Врачи сообщили об этом в полицию.

Девушка призналась, что ее избил сожитель. Подробности этой истории она не разглашает. Местная полиция начала проверку.

Отметим, что Кижаева пришла в "Дом-2" в 2016 году. Она пыталась завязать отношения с ведущим, но ничего не получилось. Ксения провела на "телестройке" 41 день, но ушла, не найдя любви.