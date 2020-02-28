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28.02.2020 11:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В столице началась весенняя обрезка деревьев

Текст: Ирина Огилько
Жители Москвы в социальных сетях бурно обсуждают начавшуюся весеннюю обрезку деревьев во дворах и на улицах города. Многие авторы постов задаются вопросом: что, мол, за такая "полезная" обрезка, если от красивого ветвистого дерева во дворе остается один пень, пусть и высотой в полтора человеческих роста? За разъяснением, "РГ" обратились в департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента, все кто задействован в этом году в обрезке деревьев, прошли специальное обучение и практику. Учились правильно определять лишние ветви на деревьях 609 управленцев и 585 специалистов на местах. Поэтому дилетантов с секаторами быть не должно. Их учили, что, под нож формирующей обрезки попадают загущенные внутренние ветки, во время санитарной обрезки удаляют ветви старые и засохшие, мешающие проходу, загораживающие знаки... Все лишнее помечается мелом и затем отрубается секаторами и специальными пилочками. А место срезов обрабатывается специальным бальзамом. Как в "Модном приговоре" дерево до обрезки и после обязательно фотографируют.

Фото: AP
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- Почему потом остаются они стволы? Да все просто. В Москве много тополей, они с возрастом вытягиваются вверх, количество скелетных ветвей у них сокращается. Древесина у дерева мягкая, сильные порывы ветра легко ломают ветви, а их падение чревато серьезными последствиями, - рассказывает "РГ" начальник управления благоустройства и озеленения ГУП "Государственный природоохранный центр" Александр Ляшин. - Поэтому их необходимо обрезать. Вот и получается, что после кронирования иногда остается один ствол. Да, и старые деревья плохо переносят обрезку, могут погибнуть.

Помимо тополей, обрезают кроны у видов, обладающих хорошей побегообразовательной способностью, например, ивы, липы, вязы и другие.

Время для этих работ выбрано не случайно. Как отметил председатель правления Евразийской ассоциации арбористов (специалисты по уходу за деревьями) Никита Гирный, весенняя обрезка для дерева более щадящая. "Ее легче перенести, она стимулирует рост, хорошо видна структура кроны и лишние ветви. Такие работы нужно делать раз в 3-5 лет, тогда дерево получает правильное питание, будет хорошо расти, радовать глаз. Но доверять эту работу нужно обученным людям и при температуре воздуха не ниже -10 градусов", - пояснил Гирный.

Фото: iStock
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Отметим, что помимо дворовых территорий, работы начались на благоустроенных в прошлые годы улицах. Так департамент капремонта столицы уже привел в порядок более 430 вязов в Капотне, подстриг сотню лип и вязов на площади Европы. В ближайшие полмесяца работы будут идти в районе Киевского вокзала и прилегающих к нему жилых кварталах, где кронируют более 400 лип, тополей, рябин, вязов. В середине марта работы начнутся в центре города. Почти 300 деревьев подстригут в районе Патриарших прудов и Рождественки, улицы Чаплыгина и Чистых прудов, Овчинниковской и Озерковской набережных. Работы будут идти на территории всех округов, в частности в Зеленограде в районе благоустроенного в прошлом году Парка Победы и на Центральном проспекте подстригут более 350 деревьев.

Отложат в сторону секаторы специалисты не ранее конца марта.

Кстати

Если есть подозрения, что деревья кронировали слишком коротко, можно позвонить в единую справочную правительства Москвы по телефону 8(495) 777-77-77, или обратиться на портал "Наш города": gorod.mos.ru

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