Экс-главу камчатской полиции приговорили к пяти годам лишения свободы

Бывшего начальника управления МВД России по Камчатскому краю Александра Сидоренко приговорили к пяти годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на городской суд Петропавловска-Камчатского.

Наказание экс-глава управления МВД России по региону будет отбывать в колонии общего режима. Два года он не сможет занимать руководящие должности.

Будучи главой камчатской полиции, подсудимый во время строительства в краевом центре ведомственной базы авиационного отряда специального назначения оплачивал подрядчикам работы, которые фактически не были выполнены.

Ущерб, нанесенный этими действиями, составил 87,9 миллиона рублей. По его вине также неэффективно использовано 200 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на строительство объекта.

Когда в 2015 году была похищена компьютерная техника полиции, глава ведомства потребовал, чтобы новое оборудование стоимостью 2,8 миллиона рублей приобрели за свой счет руководители тыловых подразделений. Подчиненные выполнили это требование.

Напомним, начальника камчатской полиции задержали в аэропорту краевого центра осенью 2017 года. Он возглавлял ведомство с 2010 года.