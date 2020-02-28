Приморье предупредили о надвигающемся циклоне

ГУ МЧС России по Приморскому краю распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды. Ссылаясь на синоптиков, спасатели отмечают, что вечером 28 и днем 29 февраля в южных и юго-восточных районах края ожидается снег.

Осадки будут сопровождаться гололедом, возможны нарушение электроснабжения, связанные с повреждением линий электропередачи и связи, рост количества ДТП, затруднения в работе автотранспорта.

"Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует жителям и гостям Приморья скорректировать свои планы на период действия предупреждения, воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, не оставлять автомобили на обочинах дорог и не препятствовать работе снегоуборочной техники", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным Примгидромета, в последний день зимы, 29 февраля, Приморский край будет находиться под влиянием циклона, который станет смещаться над акваторией Японского моря вблизи побережья. На большей территории края пройдет снег различной интенсивности. В первый весенний день погода станет налаживаться, осадки в основном прекратятся и сохранятся лишь местами. Но уже в понедельник, 2 марта, на акваторию Японского моря выйдет очередной циклон, который может принести новую порцию снега.

В администрации Владивостока, в свою очередь, заявили, что все службы жизнеобеспечения находятся в состоянии повышенной готовности. На базе муниципального предприятия "Содержание городских территорий" работает оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды.