Планировавшие напасть на саратовскую школу подростки не состояли на учете

Саратовские школьники, готовившие вооруженное нападение на одну из школ города, не состояли на учете в полиции или комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяны Загородней в Facebook.

Напомним, нападение на школу, которое готовили подростки, было пресечено сотрудниками ФСБ. Никаких действий школьники совершить не успели. При задержании у них был изъят обрез охотничьего ружья.

Кроме того, выяснилось, что подозреваемые планировали воспользоваться бутылками с зажигательной смесью.

"Конечно, сейчас во всем разбираемся, пока понятно, что семьи (подозреваемых - ред.) нигде не состояли, ни на каких учетах, мальчишки были обычными", - пишет Загородняя. Она также сообщает, что видимых конфликтов у школьников со сверстниками или в семье не было.

Загородняя намерена навестить подростков, которые сейчас арестованы и содержатся в СИЗО.