В Прикамье мужчина поджег девушку за сломанный мобильник

В городе Кунгуре Пермского края местный житель в ходе ссоры облил женщину растворителем краски и поджог. Как оказалось, причиной ссоры стал смартфон, который пострадавшая по неосторожности выронила из руки и сломала.

Как пояснили "РГ" в Кунгурском городском суде, было установлено, что мужчина намеренно поджог свою девушку, но потом, осознав последствия своего поступка, начал тушить огонь водой и руками. В результате пострадавшая получила ожоги первой, второй и третьей степени.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи № 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и приговорил его к лишению свободы на срок один год и четыре месяца в колонии строгого режима.