Центр волейбола в Новосибирске поможет развитию прилегающей территории

Ожидается, что предстоящим летом в Новосибирской области будет введен в эксплуатацию Региональный центр волейбола. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников на выездном совещании на площадке строительства центра. Уровень готовности спортивного объекта, возводимого в рамках нацпроекта "Демография", составляет 75 процентов. А уже во второй половине текущего года в центре начнет функционировать детско-юношеская школа по волейболу.

По словам министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, завершены общестроительные работы в блок-секции № 2, подготовлена большая часть объектов инженерной инфраструктуры, проведено берегоукрепление озера. Близки к завершению работы в блок-секции № 1, там идет отделка помещений и монтаж внутренних коммуникаций.

- Мы пытались создать универсальный объект. Здесь можно будет проводить соревнования по различным видам спорта - не только игровым, но и, например, по боксу, борьбе, - а также массовые мероприятия: концерты, выставки, форумы. Сегодня в Новосибирске объектов вместимостью 5500 мест нет, а спрос на такое количество зрителей очень высокий, - отметил губернатор.

На строительной площадке работает более 30 субподрядных организаций. Полным ходом и строго по графику идут монтаж инженерных систем и систем безопасности.

Участники выездного совещания обсудили вопросы благоустройства прилегающей территории, презентовали главе региона проект создания рекреационной зоны на берегу озера Надежды, расположенного рядом с волейбольным центром, а также возможность строительства "легкого" спортивного комплекса для игры в большой теннис, пляжный волейбол.

- Появление этого объекта даст мощный толчок развитию прилегающей территории. После создания спортивной и рекреационной инфраструктур она станет очень привлекательной для инвесторов. Мы ожидаем, что в ближайшие годы здесь развернется активное жилищное строительство. И по сути дела весь этот район будет готов к приему игр Чемпионата мира по волейболу в 2022 году, - заявил Андрей Травников.