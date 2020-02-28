Центр волейбола в Новосибирске поможет развитию прилегающей территории

Новости

Цена нефти Brent опустилась ниже 50 долларов за баррель 13:29
Умер актер "бондианы" Майкл Медуин 13:27
В Прикамье мужчина поджег девушку за сломанный мобильник 13:25
В Архангельской области полицейских осудили за избиение задержанного 13:22
На Северном флоте появилась новая дивизия ПВО 13:17
Мартин Фримен объяснил, почему обзывал и бил своих детей 13:15
Президент Беларуси выдвинул очередные задачи перед профсоюзами 13:14
Вышел тизер сериала "Водоворот" от режиссера "Ла-Ла Ленда" Шазелла 13:10
В Швейцарии из-за коронавируса отменили знаменитый карнавал в Базеле 13:09
Комитет Госдумы поддержал размещение органов госвласти не только в Москве 13:09
На Вологодчине семилетний мальчик утонул в канализационном септике 13:09
Мишустин: Варианты снижения налогов на труд обсуждаются 13:09
В перинатальном центре Братска нашли сумку с ребенком 13:07
В Калининграде экс-полицейского задержали за смерть мужчины от ожога 13:06
Китайский пловец Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет 13:05
В Саяно-Шушенском заповеднике поющий после еды орлан попал в фотоловушку 13:03
На Алтае из-за отравления сирот уволены замминистра и директор интерната 13:01
Выжившая дочь липецкой судьи находится в тяжелом состоянии 12:59
Умер главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов 12:53
Мартин Фримен снимется в новом телесериале BBC 12:53
Возможной причиной взрыва в квартире Петербурга стал поджог пороха 12:50
Елена Летучая создала новое шоу для потребителей 12:49
Кабмин одобрил пролонгацию соглашения с Беларусью по цене на газ 12:45
Булаев: На голосование по Конституции выделено 14,8 млрд рублей 12:40
Выставка Дали в Манеже установила рекорды по посещаемости 12:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
28.02.2020 13:09
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Центр волейбола в Новосибирске поможет развитию прилегающей территории

Текст: Юрий Прокопьев (Новосибирск)
Ожидается, что предстоящим летом в Новосибирской области будет введен в эксплуатацию Региональный центр волейбола. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников на выездном совещании на площадке строительства центра. Уровень готовности спортивного объекта, возводимого в рамках нацпроекта "Демография", составляет 75 процентов. А уже во второй половине текущего года в центре начнет функционировать детско-юношеская школа по волейболу.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

По словам министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, завершены общестроительные работы в блок-секции № 2, подготовлена большая часть объектов инженерной инфраструктуры, проведено берегоукрепление озера. Близки к завершению работы в блок-секции № 1, там идет отделка помещений и монтаж внутренних коммуникаций.

Фото: Правительство Новосибирской области
Минприроды Новосибирской области: На месте болота появится озеро

- Мы пытались создать универсальный объект. Здесь можно будет проводить соревнования по различным видам спорта - не только игровым, но и, например, по боксу, борьбе, - а также массовые мероприятия: концерты, выставки, форумы. Сегодня в Новосибирске объектов вместимостью 5500 мест нет, а спрос на такое количество зрителей очень высокий, - отметил губернатор.

На строительной площадке работает более 30 субподрядных организаций. Полным ходом и строго по графику идут монтаж инженерных систем и систем безопасности.

Участники выездного совещания обсудили вопросы благоустройства прилегающей территории, презентовали главе региона проект создания рекреационной зоны на берегу озера Надежды, расположенного рядом с волейбольным центром, а также возможность строительства "легкого" спортивного комплекса для игры в большой теннис, пляжный волейбол.

- Появление этого объекта даст мощный толчок развитию прилегающей территории. После создания спортивной и рекреационной инфраструктур она станет очень привлекательной для инвесторов. Мы ожидаем, что в ближайшие годы здесь развернется активное жилищное строительство. И по сути дела весь этот район будет готов к приему игр Чемпионата мира по волейболу в 2022 году, - заявил Андрей Травников.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

Россия временно ограничит въезд иностранцев из Южной Кореи и Ирана
Кабмин одобрил пролонгацию соглашения с Беларусью по цене на газ
В Минобороны рассказали о разведывательной активности у воздушных границ РФ
Генсек ООН заявил о риске возникновения пандемии коронавируса
Посольство РФ пригласило власти США посетить Крым
Как водителям защитить свои права в суде и какие дела надо доверять суду присяжных
Россиянам старше 40 лет могут начать давать выходной для диспансеризации