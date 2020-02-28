Красноярский депутат получил восемь лет за взятку

Депутат Законодательного собрания Красноярского края приговорен к восьми годам лишения свободы за получение взятки в размере четыре миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Железнодорожном районном суде.

Народный избранник будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Как установлено следствием, парламентарий потребовал деньги за то, что пообещал директору одной из энергоснабжающих организаций продавить принятие решения о повышении для нее тарифа на тепло. Свои услуги он оценил в четыре миллиона рублей и 50 процентов уставного капитала предприятия (оценивается примерно в пять миллионов рублей). Предложение было принято, и с мая 2018-го года по июнь 2019-го глава предприятия передал подсудимому сумму.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал депутата виновным. Приговор в законную силу не вступил.