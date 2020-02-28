На Алтае из-за отравления сирот уволены замминистра и директор интерната

Губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин озвучил результаты проверки по факту массового отравления детей в школе-интернате имени Жукова.
Тридцать воспитанников учреждения пострадали из-за несвоевременного введения карантин в интернате, а также отсутствия полноценной информации о случившемся со стороны профильных ведомств.
- Замминистра здравоохранения Путилова, исполнявшая обязанности министра в момент вспышки инфекции, после этого случая написала заявление и была уволена по собственному желанию, - сообщил Хорохордин в своем Instagram. - Аналогичная ситуация с директором школы-интерната Затеевым - он также написал заявление и будет уволен.
Министру образования Республики Алтай Саврасовой объявлен выговор.
Напомним, в начале февраля воспитанники интерната были госпитализированы в инфекционное отделение республиканской больницы. Они пожаловались на плохое самочувствие после возвращения с отдыха на туристической базе. Условий для личной гигиены детей при этом не создали. По версии Роспотребнадзора, причиной вспышки инфекции стали домашние блюда, приготовленные для праздника Чага Байрам.
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По моему поручению межведомственная комиссия завершила оценку деятельности должностных лиц, допустивших массовое отравление детей в школе-интернате имени Г.К.Жукова. ⠀ Из-за несвоевременного введения карантина, отсутствия полноценной информации о случившемся со стороны профильных ведомств, ненадлежащего и по сути формального исполнения руководством интерната своих обязанностей пострадало 30 детей. ⠀ Я изучил выводы комиссии и готов озвучить итоговые решения. К дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечена и.о. министра образования О.С. Саврасова. Замминистра здравоохранения А.А. Путилова, исполнявшая обязанности министра в момент вспышки инфекции, после этого случая написала заявление и была уволена по собственному желанию. Аналогичная ситуация с директором школы-интерната В.Г. Затеевым — он также написал заявление и будет уволен. ⠀ Здоровье наших жителей, здоровье детей — это приоритет, который не терпит халатного отношения. Благодарю всех, кто поддерживал пострадавших школьников и оказывал им медицинскую помощь, и ещё раз напоминаю руководителям об ответственности. Подобные инциденты должны быть исключены!