На Алтае из-за отравления сирот уволены замминистра и директор интерната

Губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин озвучил результаты проверки по факту массового отравления детей в школе-интернате имени Жукова.

Тридцать воспитанников учреждения пострадали из-за несвоевременного введения карантин в интернате, а также отсутствия полноценной информации о случившемся со стороны профильных ведомств.

- Замминистра здравоохранения Путилова, исполнявшая обязанности министра в момент вспышки инфекции, после этого случая написала заявление и была уволена по собственному желанию, - сообщил Хорохордин в своем Instagram. - Аналогичная ситуация с директором школы-интерната Затеевым - он также написал заявление и будет уволен.

Министру образования Республики Алтай Саврасовой объявлен выговор.

Напомним, в начале февраля воспитанники интерната были госпитализированы в инфекционное отделение республиканской больницы. Они пожаловались на плохое самочувствие после возвращения с отдыха на туристической базе. Условий для личной гигиены детей при этом не создали. По версии Роспотребнадзора, причиной вспышки инфекции стали домашние блюда, приготовленные для праздника Чага Байрам.