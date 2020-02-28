Новости

Цена нефти Brent опустилась ниже 50 долларов за баррель 13:29
Умер актер "бондианы" Майкл Медуин 13:27
В Прикамье мужчина поджег девушку за сломанный мобильник 13:25
В Архангельской области полицейских осудили за избиение задержанного 13:22
На Северном флоте появилась новая дивизия ПВО 13:17
Мартин Фримен объяснил, почему обзывал и бил своих детей 13:15
Президент Беларуси выдвинул очередные задачи перед профсоюзами 13:14
Вышел тизер сериала "Водоворот" от режиссера "Ла-Ла Ленда" Шазелла 13:10
В Швейцарии из-за коронавируса отменили знаменитый карнавал в Базеле 13:09
Комитет Госдумы поддержал размещение органов госвласти не только в Москве 13:09
На Вологодчине семилетний мальчик утонул в канализационном септике 13:09
Мишустин: Варианты снижения налогов на труд обсуждаются 13:09
В перинатальном центре Братска нашли сумку с ребенком 13:07
В Калининграде экс-полицейского задержали за смерть мужчины от ожога 13:06
Китайский пловец Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет 13:05
В Саяно-Шушенском заповеднике поющий после еды орлан попал в фотоловушку 13:03
На Алтае из-за отравления сирот уволены замминистра и директор интерната 13:01
Выжившая дочь липецкой судьи находится в тяжелом состоянии 12:59
Умер главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов 12:53
Мартин Фримен снимется в новом телесериале BBC 12:53
Возможной причиной взрыва в квартире Петербурга стал поджог пороха 12:50
Елена Летучая создала новое шоу для потребителей 12:49
Кабмин одобрил пролонгацию соглашения с Беларусью по цене на газ 12:45
Булаев: На голосование по Конституции выделено 14,8 млрд рублей 12:40
Выставка Дали в Манеже установила рекорды по посещаемости 12:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
28.02.2020 13:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае из-за отравления сирот уволены замминистра и директор интерната

Текст: Наталья Граф

Губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин озвучил результаты проверки по факту массового отравления детей в школе-интернате имени Жукова.

Тридцать воспитанников учреждения пострадали из-за несвоевременного введения карантин в интернате, а также отсутствия полноценной информации о случившемся со стороны профильных ведомств.

Фото: iStock
В Петербурге после побега пациентов уволили главврача больницы Боткина

- Замминистра здравоохранения Путилова, исполнявшая обязанности министра в момент вспышки инфекции, после этого случая написала заявление и была уволена по собственному желанию, - сообщил Хорохордин в своем Instagram. - Аналогичная ситуация с директором школы-интерната Затеевым - он также написал заявление и будет уволен.

Министру образования Республики Алтай Саврасовой объявлен выговор.

Напомним, в начале февраля воспитанники интерната были госпитализированы в инфекционное отделение республиканской больницы. Они пожаловались на плохое самочувствие после возвращения с отдыха на туристической базе. Условий для личной гигиены детей при этом не создали. По версии Роспотребнадзора, причиной вспышки инфекции стали домашние блюда, приготовленные для праздника Чага Байрам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

По моему поручению межведомственная комиссия завершила оценку деятельности должностных лиц, допустивших массовое отравление детей в школе-интернате имени Г.К.Жукова. ⠀ Из-за несвоевременного введения карантина, отсутствия полноценной информации о случившемся со стороны профильных ведомств, ненадлежащего и по сути формального исполнения руководством интерната своих обязанностей пострадало 30 детей. ⠀ Я изучил выводы комиссии и готов озвучить итоговые решения. К дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечена и.о. министра образования О.С. Саврасова. Замминистра здравоохранения А.А. Путилова, исполнявшая обязанности министра в момент вспышки инфекции, после этого случая написала заявление и была уволена по собственному желанию. Аналогичная ситуация с директором школы-интерната В.Г. Затеевым — он также написал заявление и будет уволен. ⠀ Здоровье наших жителей, здоровье детей — это приоритет, который не терпит халатного отношения. Благодарю всех, кто поддерживал пострадавших школьников и оказывал им медицинскую помощь, и ещё раз напоминаю руководителям об ответственности. Подобные инциденты должны быть исключены!

Публикация от Олег Хорохордин (@khorokhordin.official)

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай Горно-Алтайск

Главное сегодня

Россия временно ограничит въезд иностранцев из Южной Кореи и Ирана
Кабмин одобрил пролонгацию соглашения с Беларусью по цене на газ
В Минобороны рассказали о разведывательной активности у воздушных границ РФ
Генсек ООН заявил о риске возникновения пандемии коронавируса
Посольство РФ пригласило власти США посетить Крым
Как избежать наказания за незначительное преступление
Эксперты предложили разделить водителей по степени риска для окружающих