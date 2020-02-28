В центре Омска рухнули бывшие военные склады

Сегодня вечером на проспекте Маркса в Центре Омска произошло обрушение бывших складов Минобороны. На месте происшествия работают 45 спасателей и 11 единиц техники.

- Сообщение об обрушении части неэксплуатируемого здания поступило в дежурную часть МЧС в 18.27 часов по местному времени, - сообщает ГУ МЧС России по Омской области. - В настоящее время ведется разбор завалов.

Обрушение кровли складов произошло на площади 300 квадратных метров.По словам очевидцев случившегося, под завалами, возможно, находится человек. На место происшествия выехали кинологи с собаками.

Этим летом горожане уже били тревогу и отправляли в Минобороны и мэрию города Омска обращения о плачевном состоянии складов. На пешеходные тротуары из старого здания периодически вываливались кирпичи.

В Минобороны по поводу аварийного состояния зданий складов военного гарнизона омичам ответили, что еще в 2017 году они были переданы из Управления имуществом специальных проектов Минобороны России в состав казны Российской Федерации.

В конце ноября 2019 акционерное общество "ДОМ.РФ", собственником которого является федеральное правительство, объявило торги по продаже складов на проспекте Карла Маркса в Омске.

Начальная цена лота составляла почти 10,8 млн рублей. В него вошли три здания 1897 года постройки общей площадью 1241 квадратных метров.

"Здания и инженерные сети находятся в неудовлетворительном или руинном состоянии. Объекты не используются и находятся под охраной", - говорится в заключении эксперта ДОМ.РФ.

Предполагалось, что новый собственник складов станет известен в начале этого года.