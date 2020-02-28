В Кузбассе число погибших в ДТП возросло до пяти

Врачи не смогли спасти водителя "Газели", госпитализированного после ДТП на автодороге Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк.

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик, пострадавший в результате столкновения на трассе Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк скончался в реанимации центра охраны здоровья шахтеров.

Напомним, сегодня около 8 часов утра водитель минивэна Toyota Noah выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой "Газелью". В результате ДТП на месте происшествия погибли четыре человека: водитель и два пассажира минивэна, а также пассажир "Газели". Причины произошедшего выясняет полиция.