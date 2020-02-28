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28.02.2020 11:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калининграде пьяная бабушка опрокинула коляску с внучкой

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)

Калининградские полицейские проверяют сообщение о нетрезвой женщине, которая на улице опрокинула коляску с маленьким ребенком.

Сигнал поступил от очевидца. В Центральном районе Калининграда вечером 26 февраля он увидел, как женщина, передвигаясь с трудом, использует в качестве опоры прогулочную детскую коляску, из которой не раз выпадает ребенок.

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Мужчина снял одно из таких падений на видеокамеру телефона и обратился в полицию. На видео видно, как девочка, которой на вид не более двух лет, вываливается из коляски и падает лицом на асфальт. По некоторым данным, женщина является бабушкой ребенка.

- Девочку осмотрели, телесных повреждений нет, - прокомментировала начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая. - Ранее данная семья в поле зрение сотрудников полиции не попадала. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку, выясняются все обстоятельства указанного инцидента, условия проживания семьи, опрашиваются соседи. После этого будет принято процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград

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