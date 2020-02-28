В Калининграде пьяная бабушка опрокинула коляску с внучкой

Калининградские полицейские проверяют сообщение о нетрезвой женщине, которая на улице опрокинула коляску с маленьким ребенком.

Сигнал поступил от очевидца. В Центральном районе Калининграда вечером 26 февраля он увидел, как женщина, передвигаясь с трудом, использует в качестве опоры прогулочную детскую коляску, из которой не раз выпадает ребенок.

Мужчина снял одно из таких падений на видеокамеру телефона и обратился в полицию. На видео видно, как девочка, которой на вид не более двух лет, вываливается из коляски и падает лицом на асфальт. По некоторым данным, женщина является бабушкой ребенка.

- Девочку осмотрели, телесных повреждений нет, - прокомментировала начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая. - Ранее данная семья в поле зрение сотрудников полиции не попадала. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку, выясняются все обстоятельства указанного инцидента, условия проживания семьи, опрашиваются соседи. После этого будет принято процессуальное решение.