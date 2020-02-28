В Поморье воспитателя заподозрили в жестоком обращении с детьми

В городе Котласе Архангельской области возбудили уголовное дело в отношении воспитателя детского сада.

Как сообщает прокуратура региона, женщина подозревается в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию малолетних детей и жестоком обращении с ними.

По данным следствия, в сентябре-декабре 2019 года воспитатель причиняла физическую боль и нравственные страдания четверым воспитанникам в возрасте четырех-пяти лет. Она ударила девочку древком флажка по щеке во время занятий, нанесла удар рукой мальчику и не раз толкала детей. Такое обращение якобы было вызвано их непослушным поведением.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Надзорный орган следит за ходом расследования.