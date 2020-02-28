Под Псковом двое мужчин убили соседку-ветерана ради чемодана

В городе Порхов Псковской области вынесен приговор мужчинам, до смерти забившим пожилую соседку, ветерана Великой Отечественной войны. Один мужчина проведет в колонии 16 лет, другой - 18, сообщает Следственный комитет по Псковской области.

Нападение произошло в конце января прошлого года. Мужчины, одному из них 30 лет, другому - 39, крепко выпили и решили ограбить пожилую соседку. Они поднялись по строительным лесам в ее квартиру и начали избивать.

Впоследствии экспертиза показала, что пожилую женщину били руками, ногами, табуретом. Когда пенсионерка перестала подавать признаки жизни, мужчины бросились обыскивать дом. Нашли только старый чемодан, не представлявший никакой ценности. С ним мужчины и покинули квартиру.

Нашли нападавших быстро. Когда дело было передано в суд, мужчины попросили о том, чтобы их судили присяжные. Заседатели вынесли обвинительный вердикт. В ближайшее время мужчины отправятся в исполнительные колонии строгого режима.