Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
28.02.2020,  
08:12
Текст:  Руслан Мельников

Китайский корабль направил лазер на американский самолет-разведчик

Под лазер китайского эсминца попал самолет-разведчик, принадлежащий США.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ВМС США, инцидент произошел в Тихом океане. При этом, по утверждению американской стороны, китайский лазер был направлен на самолет P-8A Poseidon, патрулировавший территорию над международными водами в 611,5 километрах западнее острова Гуам.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Чем могли сбить турецкий ударный беспилотник ANKA-S в Сирии

Также сообщается, что патрулирование велось "в соответствии с международными нормами". А китайская сторона обвиняется в нарушении двусторонних и международных договоренностей.

Отмечается, что лазер нельзя было увидеть невооруженным глазом, но его воздействие зафиксировал датчик самолета-разведчика. В ВМС США подчеркнули, что подобное воздействие при помощи лазера способно нанести серьезный ущерб летным экипажам и морякам, а также навредить корабельным и авиационным системам.

"Действия эсминца КНР были небезопасными и непрофессиональными", - резюмируют авторы заявления.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: В. Киселев / РИА Новости
Советскую радиостанцию нашли при раскопках древнеримской виллы в Германии 27.02.2020
Пентагон признал военное превосходство России в Прибалтике 26.02.2020
Атомная подлодка США облезла после первого похода 25.02.2020
Китай
Фото: Минобороны РФ
Очень опасны: генсека НАТО встревожили новые российские ракеты 27.02.2020
В паре с "Черным орлом": Китай использует возможности Су-57 и J-20 22.02.2020
Россия и Китай устанавливают новые стандарты в вооружении 20.02.2020