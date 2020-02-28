На Кубани арестован подозреваемый в убийстве 8-летней девочки

В пятницу в ходе расследования громкого уголовного дела об убийстве 8-летней девочки, которое было совершено летом в 2016 году, по ходатайству следователя в отношении 63-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как уже рассказывала "РГ", эта трагедия произошла в поселке Звезда Ленинградского района 20 июня 2016 года. В тот день отчим девочки высадил ее недалеко от дома, после чего школьница бесследно исчезла.

Неожиданно в конце январе нынешнего года в одном из населенных пунктов того же Ленинградского района, по словам правоохранителей, "на нескольких зданиях появились надписи, сообщающие о местонахождении останков девочки". И действительно, именно там были обнаружены "костные останки". Сотрудники СК и полиции Кубани оперативно установили причастность 63-летнего жителя поселка Звезда к убийству малолетней.

После задержания он рассказал, что 20 июня 2016 года девочка несколько раз забегала во двор его дома, чем якобы отвлекала от работы. Пытаясь прогнать ребенка в очередной раз, он ударил ее молотком по голове. В результате полученной травмы девочка скончалась.

А затем, говорится в информации, помещенной на официальном сайте СКР по Краснодарскому краю, "с целью сокрытия следов совершенного преступления мужчина на своем автомобиле вывез тело в соседний населенный пункт, где сокрыл его в поле".

Во время допроса подозреваемый также сознался, что именно он оставлял надписи, указывающие на место захоронения девочки.

Сейчас по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.