В Волгоградской области двое детей провалились под лед

Волгоградские следователи организовали проверку обстоятельств смерти десятилетнего ребенка в Калачевском районе области, сообщила и. о. старшего помощника руководителя регионального управления СКР Юлия Лисеева.

В четверг, примерно в 17 часов по местному времени, трое школьников от десяти до 12 лет отправились гулять по поселку Комсомольскому. Один из ребят предложил пройти по льду Волго-Донского судоходного канала. Остальные согласились.

Выйдя на замерзшую поверхность водоема, двое мальчишек провалились. Их оставшийся на берегу товарищ позвал на помощь взрослых.

Прибывшие на крик местные жители помогли пострадавшим выбраться из воды и вызвали скорую помощь. Дети получили сильное переохлаждение. Малолетних доставили в больницу, где один из них, не приходя в сознание, скончался.