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28.02.2020 11:37
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Авиаполк ЦВО отработал в стратосфере принудительную посадку "противника"

Текст: Татьяна Воробьева

Центральный военный округ провел учения в небе над Пермским краем. По легенде, летчики МиГ-31, которые вели ночное патрулирование, заметили нарушителя и заставили его приземлиться

"Пилоты высотных истребителей-перехватчиков в условиях ограниченной видимости выполнили парные взлеты, отработали элементы маневрирования в составе пары "ведущий-ведомый" на высоте около 400 метров", - сообщили в пресс-службе ЦВО.

Фото: Twitter
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А в индивидуальном порядке экипажи МиГ-31 выполнили задачи уже не более серьезных высотах - более 16 000 метров, в стратосфере.

С помощью бортовой системы "Заслон-М" истребители-перехватчики развернули радиолокационное поле для мониторинга воздушного пространства. В ходе патрулирования, оборудование засекло цель, которая двигалась со скоростью около 2000 километров в час (роль противника сыграл также самолет МиГ-31).

Экипажи выполнили сближение и принудили нарушителя к посадке. Причем, выполнили это в сложных условиях - ночью. Садились на аэродром базирования по приборам.

"Участие в ночных учениях приняло девять экипажей МиГ-31, было задействовано около 60 военнослужащих из числа группы управления полетами, летного и инженерно-технического состава истребительного авиационного полка", - рассказали в пресс-службе военного округа.

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