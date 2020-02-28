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28.02.2020 11:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Златоусте нашли нарушения в больнице, где врача вызвали с 327 попытки

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Златоусте Челябинской области прокуратура выявила нарушения в деятельности детской больницы, куда родители больного ребенка были вынуждены позвонить 327 раз, чтобы вызвать врача на дом. В адрес медучреждения направлено надзорное представление о об устранении нарушений законодательства в сфере здравоохранения.

Как уже сообщала "РГ", об инциденте в Златоусте на своей страничке в соцсети написала депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова и опубликовала скриншот с телефона мамы ребенка, подтверждающий 327 исходящих вызовов. "В Златоусте, чтобы вызвать врача к маленькой девочке (2 года 10 месяцев), маме пришлось 327 раз!!! набирать телефон детской поликлиники. Терпения Вам, мамочки. И здоровья вашим детям!" - прокомментировала она ситуацию.

Фото: iStock
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"РГ" связалась с родителями ребенка и выяснили, что в выходные дни они дозвониться до больницы не смогли. А в понедельник с самого утра набирали телефон вызова врача на дом, дозвонились только ближе к полудню, а врач пришел вечером. Все это время у малышки была высокая температура, родители серьезно переволновались.

В больнице сослались на пиковую нагрузку в сезон заболеваний. Однако, изучив ситуацию, прокуратура пришла к выводу, что нарушения все-таки были.

- Установлено, что в нарушение федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям, программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год… специалистами детской больницы Златоуста нарушены сроки оказания ребенку первичной медико-санитарной помощи", - сообщили в прокуратуре Челябинской области. - Кроме того в день посещения врачом ребенок не был обеспечен рецептом на бесплатное получение лекарственных препаратов.

В адрес ГБУЗ "Городская детская больница Златоуста" внесено прокурорское представление. Его рассмотрение находится на особом контроле, отметили в ведомстве.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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