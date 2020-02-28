В Сургуте проверят видео с "избиением ребенка" в социальном центре

Югорская полиция заинтересовалась видео, которое разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" местный житель. В посте он написал, что 13 февраля утром в Сургутском центре социальной помощи семье и детям избили его ребенка.

По его словам, он уже обращался в правоохранительные органы с заявлением на директора учреждения.

"В СМИ появилась информация, что отец одного из воспитанников рассказывает о том, что педагоги и воспитатели центра соцпомощи нанесли побои его сыну и плохо обращались с ним. По данному факту организована проверка", - передает пресс-служба Следственного комитета ХМАО-Югры.